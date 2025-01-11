Lenovo представила «умные» очки Legion Glasses 2 с функцией дисплея

Очки имеют дизайн, похожий на солнцезащитные очки-авиаторы без оправы. Legion Glasses 2 стали легче предшественника, «что делает их более удобными для длительного использования», как сообщает портал NotebookCheck.

Новая модель также получила улучшения на аппаратном уровне. Lenovo изменила разрешение Micro-OLED дисплеев очков. Теперь это 1920 x 1080, а также добавлен более высокий коэффициент контрастности 200 000:1. Частота обновления может достигать 120 Гц, в то время как предыдущая модель имела частоту 60 Гц.

Яркость дисплеев увеличилась до 800 нит. Компания Lenovo также заявляет, что поле зрения очков составляет 43,5 градуса, что эквивалентно просмотру 126" дисплея с расстояния 4 метра. Очки также оснащены встроенными динамиками и микрофонами, имеют три физические кнопки и подключаются через USB-C к устройствам с поддержкой режима DP Alt.