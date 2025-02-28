Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 22:23
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Lenovo выиграла апелляцию в патентном споре с Ericsson в Великобритании

Суд поддержал право компании на временную лицензию
Lenovo добилась победы в Великобритании в затяжном патентном споре с Ericsson. Апелляционный суд Лондона постановил, что компания может получить временную лицензию на использование патентов Ericsson, что стало важным этапом в их глобальном конфликте по 5G-технологиям.
Lenovo выиграла апелляцию в патентном споре с Ericsson в Великобритании

© Ferra.ru

Разбирательство между Lenovo и Ericsson касается условий лицензирования по принципу FRAND (справедливых, разумных и недискриминационных условий). Такие споры нередко приводят к судебным процессам по всему миру, и данное дело не стало исключением. Компании уже судятся в США, Бразилии и Колумбии.

Lenovo обратилась в Высокий суд Лондона в 2023 году, пытаясь доказать, что Ericsson как добросовестный лицензиар должна предоставить компании временный доступ к своим патентам до окончательного урегулирования всех условий. В первой инстанции суд отказал Lenovo, но теперь Апелляционный суд отменил это решение.

Судья Ричард Арнольд отметил, что на месте Ericsson любой добросовестный лицензиар согласился бы на временное соглашение с Lenovo. Он также выразил надежду, что теперь Ericsson примет это решение.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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