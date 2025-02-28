Lenovo выиграла апелляцию в патентном споре с Ericsson в Великобритании

Разбирательство между Lenovo и Ericsson касается условий лицензирования по принципу FRAND (справедливых, разумных и недискриминационных условий). Такие споры нередко приводят к судебным процессам по всему миру, и данное дело не стало исключением. Компании уже судятся в США, Бразилии и Колумбии.

Lenovo обратилась в Высокий суд Лондона в 2023 году, пытаясь доказать, что Ericsson как добросовестный лицензиар должна предоставить компании временный доступ к своим патентам до окончательного урегулирования всех условий. В первой инстанции суд отказал Lenovo, но теперь Апелляционный суд отменил это решение.

Судья Ричард Арнольд отметил, что на месте Ericsson любой добросовестный лицензиар согласился бы на временное соглашение с Lenovo. Он также выразил надежду, что теперь Ericsson примет это решение.