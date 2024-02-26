Lenta, Ferra и другие СМИ Rambler&Co прошли стресс-тест по защите от хакеров

Специалисты Центра кибербезопасности не только тестировали уязвимости сети, но и использовали методы социальной инженерии, проводя фишинговые атаки. Это включало почтовые рассылки, имитирующие фишинговые угрозы, и использование «фишинговых» QR-кодов и зараженных флэш-накопителей.

Результаты аудита предоставили департаменту кибербезопасности Rambler&Co детальный технический отчет и рекомендации для улучшения внутренней сетевой архитектуры. Тестирование методами социальной инженерии поможет повысить уровень грамотности сотрудников, минимизируя риски в области информационной безопасности.

Эксперты подчеркивают, что анализ защищенности ИТ-инфраструктуры — ключевая мера для обеспечения кибербезопасности компаний. Регулярные аудиты помогают выявить потенциальные угрозы и уязвимости до того, как они могут быть использованы злоумышленниками, что позволяет принимать меры предосторожности заблаговременно.