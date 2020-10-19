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Летающее такси оказалось пригодным для работы в скорой помощи
Не обошлось, правда, без одного крупного “но”
Как стало известно, немецкий автомобильный клуб ADAC принял решение, согласно которому летающее такси Volocopter оказалось пригодным для работы в скорой помощи. На тестирование беспилотников ушло около полутора лет.
Специалисты клуба акцентируют особое внимание на том, что аэротакси может оказаться незаменимым транспортным средством при работе в труднодоступных районах, сообщает Aviation Week. Там, где традиционная санитарная авиация потратит полчаса на подготовку, Volocopter отправится к месту происшествия практически мгновенно.
Правда, для того, чтобы беспилотное воздушное такси можно было полноценно использовать, в Германии необходимо развивать инфраструктуру для дронов. При этом специалисты ADAC Luftrettung неоднократно отметили, что все их выводы сделаны лишь на случай, если дрон транспортирует врача к пациенту — о перелете самого пострадавшего на Volocopter пока что речи не идет.