Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 году

08:02, 14 февраля 2023
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Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 годуЕсть даже информация о примерной стоимости такого полёта
Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о возрождении программы летающих такси. Их запуск планируется уже в 2026 году.
Фото: Хайтек
Ожидается, что две стартовые площадки для летающих такси будут оборудованы вблизи самого загруженного в мире международного аэропорта, находящегося в Дубае. Предполагается, что стоимость полёта на таком транспорте будет как минимум на 30% выше, чем стоимость проезда в обычном такси.
Партнёром ОАЭ в данном вопросе выступит Joby Aviation — её прототип летающего такси продемонстрировал дальность полёта без подзарядки более 240 км и максимальную скорость 320 км/ч.
Напомним, что ранее в ноябре 2022 года уже сообщалось о планах по запуску электрических такси с вертикальным взлетом и посадкой в Абу-Даби.