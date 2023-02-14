Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 году

Ожидается, что две стартовые площадки для летающих такси будут оборудованы вблизи самого загруженного в мире международного аэропорта, находящегося в Дубае. Предполагается, что стоимость полёта на таком транспорте будет как минимум на 30% выше, чем стоимость проезда в обычном такси.

Партнёром ОАЭ в данном вопросе выступит Joby Aviation — её прототип летающего такси продемонстрировал дальность полёта без подзарядки более 240 км и максимальную скорость 320 км/ч.

Напомним, что ранее в ноябре 2022 года уже сообщалось о планах по запуску электрических такси с вертикальным взлетом и посадкой в Абу-Даби.