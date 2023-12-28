Летающие такси будут запущены уже в 2024 году на Олимпийских играх

Volocopter: компания, планирующая дебютировать в Париже во время Олимпийских игр 2024 года, является лидером в этом направлении. В настоящее время разрабатывается несколько маршрутов, связывающих Версаль и ключевые парижские аэропорты, а успешные тестовые полеты уже состоялись в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Осака.

Joby Aviation: она планирует запуск в 2025 году в Нью-Йорке, чему способствуют успешное моделирование системы управления воздушным движением NASA и продолжающееся развитие инфраструктуры.

Archer Aviation: компания, сотрудничающая с United Airlines, планирует запустить самолет в 2025 году в Чикаго.

Китай может занять лидирующую позицию, поскольку компания EHang Holdings получила разрешение правительства на пробные туры в Синьцзяне и Шэньчжэне.

Однако проблемы остаются: несмотря на волнение, препятствия остаются. Главной проблемой является стоимость, поскольку в настоящее время технология слишком дорога для широкого распространения. Joby и Archer стремятся со временем сравняться с ценами Uber, но эта цель остается слишком амбициозной.