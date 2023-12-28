Летающие такси будут запущены уже в 2024 году на Олимпийских играх

Летающие такси будут запущены уже в 2024 году на Олимпийских играхПервые коммерческие рейсы
Давняя мечта «детей 80-х» о летающих такси может стать реальностью уже в следующем году: в 2024 и 2025 годах в крупных городах всего мира будут запущены первые авиатакси. Это произойдет после шквала разработок в 2023 году, когда несколько компаний представили конкретные планы и достигли ключевых рубежей.
Volocopter: компания, планирующая дебютировать в Париже во время Олимпийских игр 2024 года, является лидером в этом направлении. В настоящее время разрабатывается несколько маршрутов, связывающих Версаль и ключевые парижские аэропорты, а успешные тестовые полеты уже состоялись в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Осака.
Joby Aviation: она планирует запуск в 2025 году в Нью-Йорке, чему способствуют успешное моделирование системы управления воздушным движением NASA и продолжающееся развитие инфраструктуры.
Archer Aviation: компания, сотрудничающая с United Airlines, планирует запустить самолет в 2025 году в Чикаго.
Китай может занять лидирующую позицию, поскольку компания EHang Holdings получила разрешение правительства на пробные туры в Синьцзяне и Шэньчжэне.
Однако проблемы остаются: несмотря на волнение, препятствия остаются. Главной проблемой является стоимость, поскольку в настоящее время технология слишком дорога для широкого распространения. Joby и Archer стремятся со временем сравняться с ценами Uber, но эта цель остается слишком амбициозной.