Летающий танк Т-80 прошёл тесты со стрельбой бревном

Телеканал «Звезда» продемонстрировал тестирование надежности обновленной пушки танка Т-80. Так тестируют танки на 61 бронетанковом заводе в Санкт-Петербурге, где ремонтируют российские боевые машины.

Проверка проводится с помощью стрельбы по мишени деревянным бревном. При выстреле пыж почти сразу разлетается в щепки, а чтобы он не загорелся, в дуло заливают воду.

Т-80 представляет собой единственном российском танке с газотурбинным двигателем и на Западе его прозвали «летающий танк» за прыжки с возможностью стрельбы в процессе. Он принят на вооружение армии СССР в 1976 году и продолжает использоваться в России.

Телеканал «Звезда» планирует показать двухсерийный фильм о Т-80, включая сравнение уровня шума с обычным автомобилем, прыжки на 14 метров и его разгон до 80 километров в час.