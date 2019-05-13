Летающий трансформер научился обходить препятствия

Израильские разработчики создали гибридного летающе-наземного FSTAR или Flying STAR, который может менять форму и геометрию корпуса «на ходу».

Устройство создали Давид Заррук (David Zarrouk) и Нир Меири (Nir Meiri) из Университета имени Бен-Гуриона. Робот состоит из трёх основных частей — центральной с аккумулятором, платами управления и другими жизненно-важными компонентами, а также двух боковых с электромоторами.

Квадрокоптер использует одни и те же моторчики для использования колёс и пропеллеров. Он может летать со скоростью 15 метров в секунду и ездить со скоростью 2,6 м/с. Кроме того, он может виртуозно обходить препятствия, перемещаться внутри труб, узких или низких проёмов, быстро меняя свою форму. В полёте он способен переносить груз весом до 400 граммов.

Робот-коптер FSTAR будет демонстрироваться на конференции ICRA 2019.