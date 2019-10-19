Наука и технологии
Сегодня 17:58
Летчики НАТО приготовились к ядерной войне
Соответствующие учения были проведены в тайне от широкой общественности
Российское издание РИА Новости опубликовало материал, в котором идет речь о проходивших секретных учениях, связанных с транспортировкой с помощью самолетов атомного оружия. Инициировала мероприятие НАТО, а участие во всем этом принимали немецкие военные.
Так, судя по имеющейся на сегодняшний день информации, во время учений истребители-бомбардировщики Tornado занимались отработкой переброски ядерных боеголовок из аэродромов. По всей видимости, в данном случае речь идет о бомбах типа В61, которые хранятся в Германии на территории военных баз.
Напомним, что военные эксперты высказывали мнение, что в случае размещения атомной бомбы воздушного базирования В61 на самолетах, она может быть использована для атаки различных объектов в европейской части Российской Федерации.
Самое читаемое