ЛЭТИ запустит производство компонентов электроники будущего

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, ЛЭТИ, совместно с группой компаний «Элемент» анонсировали запуск в производство новых сверхвысокочастотных (СВЧ) генераторов, основанных на фотонных интегральных микросхемах (ФИС). Эти устройства обещают значительно более высокие характеристики по сравнению с традиционными электронными схемами, поскольку скорость движения фотонов в них близка к скорости света, что позволяет работать на гораздо более высоких частотах.

Разработчики объясняют, что радиофотонные устройства, использующие такие микросхемы, могут эффективно обрабатывать сверхширокополосные сигналы. Это открывает возможности для создания высокоскоростных телекоммуникационных систем, включая системы квантовых коммуникаций. В дополнение к СВЧ-генераторам, учёные занимаются разработкой фотонных интегральных схем для спектрального анализа сигналов, аналого-цифровых преобразователей и сигнальных процессоров.

Запуск производства с использованием принципов фотоники открывает новые перспективы для множества отраслей. Особенно это будет полезно для развития сетей 5G и других поколений, а также для модернизации радиолокационных и радионавигационных систем. По словам Виктора Тупика, проректора СПбГЭТУ ЛЭТИ, такие инновации помогут создавать устройства для «всепроникающих» телекоммуникационных сетей и других передовых технологий.