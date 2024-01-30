Летнее потепление в Антарктике оказалось результатом восстановления озонового слоя

Данные были собраны в течение 40 лет с 20 антарктических станций и реанализов ERA-Interim и ERA5. Учёные зафиксировали изменения в антарктическом лете с 1999 года. Исследования в этой области были проведены в 2022 году, и специалисты выяснили, что связано это с восстановлением озонового слоя над южным полюсом.

Как сообщает портал N+1, после 1999 года окончание внезапного стратосферного потепления над Антарктикой наступает на месяц раньше, чем в период с 1979 по 1999 годы. Это привело к аномалиям высокого давления над Антарктидой, включающим ослабление полярного вихря весной и рост температуры воздуха.

Исследователи выяснили, что с 1979 по 1999 годы окончание внезапного стратосферного потепления происходило с задержкой, которая последовательно росла на 10,65 дня каждые 10 лет на фоне истощения озонового слоя. В 1999 году произошли резкие изменения, после которых потепление стало наступать быстрее в среднем на 8,84 дня за 10 лет.