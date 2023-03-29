Лето 2021 года оказалось аномально жарким и побило тысячелетний температурный рекорд

Именно два года назад на Земле наблюдались самые высокие температуры с 950 года нашей эры.

В исследовании, опубликованном в журнале Climate and Atmospheric Science, анализировались кольца деревьев около 600 хвойных деревьев старой породы, произрастающих на больших высотах в разных регионах США.

Специалисты измерили длины волн синего света, отражённого от древесины. К слову, более плотные кольца отражают меньше синего света при более высоких температурах.

По словам учёных, большинство самых жарких летних периодов наблюдалось с 2000 года. Второй самый тёплый период, о котором свидетельствуют кольца деревьев, имел место между 1028 и 1096 годами во время Средневековой климатической аномалии.

Ещё один заметный жаркий период длился с 1319 по 1307 год, но температура в эти периоды была значительно ниже, чем в последние десятилетия.

Напомним, что «тепловая волна» 2021 года длилась несколько недель с конца июня до середины июля.