Наука и технологии
21:37, 11 апреля 2023
1 мин.

Летом в России испытают отечественную систему для имитации боевых действий

Это полигонная система лазерных имитаторов стрельбы

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в середине лета будут проведены испытания полигонной лазерной системы, создающей виртуальную реальность, имитирующую боевые действия и условия. Система называется «Стретта».

Летом в России испытают отечественную систему для имитации боевых действий

Фото: Kartinkin.net

Сначала будут проведены типовые испытания, затем государственные. Это повлияло на сроки, поэтому с апреля, на который испытания планировались изначально, их перенесли на середину лета.

«Стретта», в частности, обеспечивает отработку стрельбы в условиях тренировочного боя с помощью лазерных имитаторов.

«Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца», — сообщил источник ТАСС.

Новости партнеров
Новости партнеров