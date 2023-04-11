Летом в России испытают отечественную систему для имитации боевых действий

21:37, 11 апреля 2023
1 мин.
Летом в России испытают отечественную систему для имитации боевых действийЭто полигонная система лазерных имитаторов стрельбы
Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в середине лета будут проведены испытания полигонной лазерной системы, создающей виртуальную реальность, имитирующую боевые действия и условия. Система называется «Стретта».
Фото: Kartinkin.net
Сначала будут проведены типовые испытания, затем государственные. Это повлияло на сроки, поэтому с апреля, на который испытания планировались изначально, их перенесли на середину лета.
«Стретта», в частности, обеспечивает отработку стрельбы в условиях тренировочного боя с помощью лазерных имитаторов.
«Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца», — сообщил источник ТАСС.