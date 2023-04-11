Летом в России испытают отечественную систему для имитации боевых действий

Сначала будут проведены типовые испытания, затем государственные. Это повлияло на сроки, поэтому с апреля, на который испытания планировались изначально, их перенесли на середину лета.

«Стретта», в частности, обеспечивает отработку стрельбы в условиях тренировочного боя с помощью лазерных имитаторов.

«Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца», — сообщил источник ТАСС.