Lexus показала сани с реактивными двигателями

Прототип нового транспорта назвали Lexus HX Sleigh Concept. При создании необычных саней с реактивными двигателями, дизайнеры Lexus вдохновлялись актуальными моделями автомобилей производителя. Так, внешность радиаторной решетки напоминает дизайн решеток NX и RX последних моделей, тогда как фары и багажник выполнены на манер IS. Также в транспорте предусмотрен большой багажник, чтобы Санта смог поместить в него все подарки.