Наука и технологии
Сегодня 11:45
Lexus показала сани с реактивными двигателями
Получилось футуристично
Компания-производитель дорогих автомобилей Lexus показала уникальные сани с реактивными двигателями. Предназначен необычный транспорт, разумеется, для Санта-Клауса.
Прототип нового транспорта назвали Lexus HX Sleigh Concept. При создании необычных саней с реактивными двигателями, дизайнеры Lexus вдохновлялись актуальными моделями автомобилей производителя. Так, внешность радиаторной решетки напоминает дизайн решеток NX и RX последних моделей, тогда как фары и багажник выполнены на манер IS. Также в транспорте предусмотрен большой багажник, чтобы Санта смог поместить в него все подарки.
По задумке, внутри футуристичный саней установлен сенсорный экран, ответственный за управление движения по воздуху и аудиосистема объемного звучания Mark Levinson. Кроме того, внутри расположился “климатический консьерж-сервис с обогревом шеи”.