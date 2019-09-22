Lexus создала свою первую яхту класса люкс

Серийный выпуск стал возможен благодаря всемирно известной итальянской студии Nuvolari Lenard, а также верфи Marquis Yachts, где был изготовлен композитный корпус, состоящий из усиленного стеклополимера. Lexus LY 650 оснащен двумя безвальными моторами Volvo Penta IPS, за счет которых яхта движется. Что касается мощности, она составляет 1050, 1250 или 1350 лошадиных сил у каждого мотора. Баки для топлива объемом порядка 4012 литров дизеля, а емкость для пресной воды составила 852 литра. Яхтой можно управлять дистанционно благодаря коммуникативному комплексу LY-Link.

Новую яхту компании Lexus должны продемонстрировать уже в октябре этого года на международной выставке яхт во Флориде.