LG анонсировала карманный принтер татуировок. Компанию уже обвинили в плагиате

В свою очередь, LG уже опровергла обвинения и заявила, что не получала никаких материалов, связанных с технологией Prinker и не общалась со стартапом после подписания соглашения о неразглашении.

Напомним, что ранее в январе французский косметический гигант L'Oreal стал одним из инвесторов Prinker.