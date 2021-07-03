LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушники

В комплекте с новинкой идет зарядный футляр UVnano, который и отвечает за очистку наушников от бактерий. Сообщается, что в футляре используется ультрафиолетовая технология обеззараживания. Причем по словам представителей компании, она ликвидирует впечатляющие 99,9 % бактерий.

Время автономной работы наушников составляет 10 часов без футляра и 24 часа с футляром. Предварительная цена новинки — 180 евро или около 15 тыс рублей.