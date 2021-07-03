LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушники

LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушникиTone Free DFP8W
Tone Free DFP8W представляют из себя наушники вкладыши с системой активного шумоподавления. Они получили три микрофона, два из которых обеспечивают качественную голосовую связь, тогда как третий нужен для удаления лишнего звукового шума. Также имеются 8-миллиметровые излучатели, поддержка apt-X, AAC, SBC и Bluetooth 5.2.
В комплекте с новинкой идет зарядный футляр UVnano, который и отвечает за очистку наушников от бактерий. Сообщается, что в футляре используется ультрафиолетовая технология обеззараживания. Причем по словам представителей компании, она ликвидирует впечатляющие 99,9 % бактерий.
Время автономной работы наушников составляет 10 часов без футляра и 24 часа с футляром. Предварительная цена новинки — 180 евро или около 15 тыс рублей.