Наука и технологии
Сегодня в 13:53

LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушники

Tone Free DFP8W
Южнокорейская компания LG выпустила новинку на рынок беспроводных наушников — Tone Free DFP8W.
LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушники

Tone Free DFP8W представляют из себя наушники вкладыши с системой активного шумоподавления. Они получили три микрофона, два из которых обеспечивают качественную голосовую связь, тогда как третий нужен для удаления лишнего звукового шума. Также имеются 8-миллиметровые излучатели, поддержка apt-X, AAC, SBC и Bluetooth 5.2.

LG анонсировала самоочищающиеся беспроводные наушники

В комплекте с новинкой идет зарядный футляр UVnano, который и отвечает за очистку наушников от бактерий. Сообщается, что в футляре используется ультрафиолетовая технология обеззараживания. Причем по словам представителей компании, она ликвидирует впечатляющие 99,9 % бактерий.

Время автономной работы наушников составляет 10 часов без футляра и 24 часа с футляром. Предварительная цена новинки — 180 евро или около 15 тыс рублей.