LG CineBeam Qube: 4K-проектор с причудливым корпусом и «вау» характеристиками

Самый важный аспект любого проектора — это качество изображения, и Qube не разочаровал. Он может похвастаться разрешением 4K UHD (3 840×2 160), обеспечивая изображение размером до 120 дюймов. Лазерный источник света RGB, коэффициент контрастности 450 000:1 и 154-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

CineBeam Qube работает под управлением LG webOS 6.0, предоставляя доступ к таким сервисам, как Prime Video, Disney+, Netflix и YouTube.

Хотя LG пока не раскрывает дату выхода и цену CineBeam Qube, они делают его центральным элементом своей экспозиции на CES 2024. Так что ожидайте, что в январе мы узнаем больше.