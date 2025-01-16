LG Display представила самый яркий OLED-экран

Главной особенностью новинки является четырехслойная структура, разработанная LG Display. В отличие от предыдущих панелей с трехслойной светодиодной системой, новая технология использует независимые слои синих, красных и зеленых элементов. Это позволяет значительно повысить яркость и улучшить энергосбережение.

По утверждениям компании, новая панель не только ярче, но и более энергоэффективна. Пиковая яркость в 4000 нит, а также улучшенная цветовая яркость до 2100 нит — это на 40% больше по сравнению с предыдущей моделью.