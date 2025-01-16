LG Display представила самый яркий OLED-экран

Опубликовано 16 января 2025, 15:061 мин.
LG Display представила самый яркий OLED-экранНовая панель OLED в телевизорах LG G5 и Panasonic Z95B
LG Display анонсировала свою новейшую OLED-панель, которая обещает стать самой яркой в своей категории. Модель четвертого поколения способна достигать максимальной яркости 4000 нит, что на 33% ярче предыдущей версии. Эта панель уже используется в телевизорах LG G5 и Panasonic Z95B, которые ожидаются в продаже в 2025 году.
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Главной особенностью новинки является четырехслойная структура, разработанная LG Display. В отличие от предыдущих панелей с трехслойной светодиодной системой, новая технология использует независимые слои синих, красных и зеленых элементов. Это позволяет значительно повысить яркость и улучшить энергосбережение.
По утверждениям компании, новая панель не только ярче, но и более энергоэффективна. Пиковая яркость в 4000 нит, а также улучшенная цветовая яркость до 2100 нит — это на 40% больше по сравнению с предыдущей моделью.