LG Electronics отчиталась о снижении операционной прибыли в первом квартале

Опубликовано 06 апреля 2024, 14:15
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LG Electronics отчиталась о снижении операционной прибыли в первом кварталеНо дела идут в гору
Согласно предварительному отчёту южнокорейского производителя электроники LG Electronics, операционная прибыль компании сократилась на 11%, до 1,33 млрд вон, или $985 млрд.
Выручка LG составила 21,09 трлн вон — выросла на 3,3%, чего и ожидали аналитики. Отчёт приведён за первый квартал 2024 года, и сообщается, что для первого квартала заявленный размер выручки является максимально рекордным за всю историю LG.
А операционная прибыль превысила сумму в 1 трлн вон в 5-й раз с начала 2020 года.