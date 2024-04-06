LG Electronics отчиталась о снижении операционной прибыли в первом квартале

Выручка LG составила 21,09 трлн вон — выросла на 3,3%, чего и ожидали аналитики. Отчёт приведён за первый квартал 2024 года, и сообщается, что для первого квартала заявленный размер выручки является максимально рекордным за всю историю LG.

А операционная прибыль превысила сумму в 1 трлн вон в 5-й раз с начала 2020 года.