LG и Samsung интегрируют ИИ Microsoft в свои смарт-телевизоры

LG анонсировала создание целого раздела с ИИ на своих телевизорах. В нем будет представлена новая версия пульта, который теперь называется «AI Remote». Компания не уточнила, как именно будет работать Copilot на этих моделях, однако обещает, что этот инструмент поможет пользователям эффективно искать и организовывать информацию, учитывая контекст запроса. Также LG продемонстрировала своего чат-бота, который интегрирован в телевизоры, и ожидается, что Copilot будет доступен для более сложных запросов.

Samsung, в свою очередь, анонсировала новую линейку телевизоров с брендом Vision AI, в рамках которой будет использоваться ИИ для таких функций, как масштабирование изображения, улучшение HDR и адаптивное звучание. Также появился специальный ИИ-кнопка на пульте для быстрого доступа к функциям, таким как распознавание пищи на экране и анализ видеопотоков с умных камер для обеспечения безопасности. Copilot также станет частью этого пакета функций, предоставляя персонализированные рекомендации контента.