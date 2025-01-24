LG купила производителя промышленных и бытовых роботов

22 января LG сообщила о покупке дополнительного 30% акций Bear Robotics, после того как в марте 2024 года сделала первоначальное вложение в размере 60 миллионов долларов, получив 21% акций. После завершения сделки LG станет владельцем 51% компании и сделает Bear Robotics своим дочерним предприятием.

Bear Robotics, основанная в 2017 году в Силиконовой долине, известна разработкой роботов для доставки и обслуживания, использующих искусственный интеллект. Эти роботы активно используются в США, Южной Корее и Японии. Теперь LG планирует интегрировать их в свой бизнес коммерческих роботов, включая уже известную линейку LG CLOi.

Одним из примеров новых разработок является роботизированный «Домашний Хаб с самообслуживанием» (проект Q9), который будет представлен в этом году. Робот использует голосовые команды, распознает изображения и имеет возможность взаимодействовать с домашними приборами и устройствами IoT. Включение в проект технологий от Microsoft улучшает возможности общения с пользователем, что делает взаимодействие с роботом интуитивно понятным.

Кроме того, LG активно развивает роботизированные решения для промышленности, интегрируя искусственный интеллект в процессы автоматизации. В планах компании — создание единой платформы для коммерческих, промышленных и домашних роботов, что позволит сократить время разработки и повысить качество продукции.