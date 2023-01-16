LG может помочь Apple в создании Apple Watch с совершенно новым дисплеем

Теперь же появилась информация, что LG Display начнёт производство деталей Micro LED для компании уже во второй половине 2024 года. По крайней мере, это следует из свежего заявления аналитика индустрии дисплеев Росса Янга.

Сообщается, что технология Micro LED позволит Apple улучшить цветопередачу, повысить контрастность и даже яркость дисплеев Apple Watch, что сделает их значительно более совершенными по сравнению с нынешними OLED-моделями.

Ожидается, что первой «прокаченной» моделью станут Apple Watch Ultra. В дальнейшем купертиновцы намерены перенести все свои устройства на рельсы дисплеев нового поколения.