Наука и технологии
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LG может выпустить собственные "умные" очки уже в 2021 году
Возможно, 2021 год станет годом борьбы компаний за новый рынок
Последние несколько лет LG находится в достаточно сложном положении на рынке электроники - с одной стороны, компания пытается выпускать какие-то смартфоны, но они при этом не пользуются былой популярностью, в то время как с другой стороны пользователи помнят о прежних заслугах южнокорейского бренда. Возможно, ситуацию исправят инновационные технологии. Так, LG может выпустить собственные "умные" очки уже в 2021 году.
По крайней мере, об этом говорят достоверные интернет-источники. Согласно их данным, корейская компания приняла решение объединиться для этих целей с японской NTT DoCoMo. Основной же особенностью новинки, помимо “умной” составляющей, должен оказаться крайне легкий вес - масса устройства должна составить всего лишь 74 грамма!
Что интересно, на вопрос журналистов касательно достоверности информации о разработке “умных” очков, представители LG отказались давать какой-либо ответ.