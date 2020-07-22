LG может выпустить собственные "умные" очки уже в 2021 году

По крайней мере, об этом говорят достоверные интернет-источники. Согласно их данным, корейская компания приняла решение объединиться для этих целей с японской NTT DoCoMo. Основной же особенностью новинки, помимо “умной” составляющей, должен оказаться крайне легкий вес - масса устройства должна составить всего лишь 74 грамма!

Что интересно, на вопрос журналистов касательно достоверности информации о разработке “умных” очков, представители LG отказались давать какой-либо ответ.