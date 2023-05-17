LG начала нанимать сотрудников в России, несмотря на уход из страны

LG начала нанимать сотрудников в России, несмотря на уход из страныЭто всё не с проста
Южнокорейская компания LG снова начала набирать сотрудников в России. О свежей волне найма программистов в Питерский офис рассказали в Известиях.
По мнению экспертов, они нужны компании для того, чтобы перевести меню и программное обеспечение новых моделей на русский язык. Это может означать, что LG готовится выпустить новые модели на российском рынке.
Несмотря на то, что с марта 2022 года LG остановила поставки техники в Россию, есть ряд признаков того, что компания хочет продолжать работу в нашей стране.
Например, она до сих пор не продала свой завод в Подмосковье и опровергла слухи о переносе производства в страны СНГ.
Южнокорейский производитель построил в РФ один из крупнейших в Европе заводов по производству техники, его площадь составляет больше 50 га. И до сих пор компания не перевезла производственные линии в страны СНГ, несмотря на то что китайские и турецкие производители бытовой техники предлагали выкупить его целиком.
В то же время продукция LG до сих пор ввозится в Россию через параллельный импорт. Источники Известий сообщили, что LG не спешит уходить из России и ждёт стабилизации политической ситуации.