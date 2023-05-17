LG начала нанимать сотрудников в России, несмотря на уход из страны

По мнению экспертов, они нужны компании для того, чтобы перевести меню и программное обеспечение новых моделей на русский язык. Это может означать, что LG готовится выпустить новые модели на российском рынке.

Несмотря на то, что с марта 2022 года LG остановила поставки техники в Россию, есть ряд признаков того, что компания хочет продолжать работу в нашей стране.

Например, она до сих пор не продала свой завод в Подмосковье и опровергла слухи о переносе производства в страны СНГ.