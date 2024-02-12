LG начнет выпускать продвинутые IPS Black матрицы с обновлением 360 Гц уже в 2024 году

Опубликовано 12 февраля 2024, 08:35
1 мин.
LG начнет выпускать продвинутые IPS Black матрицы с обновлением 360 Гц уже в 2024 годуА в 2025 году — мониторы на этой технологии
LG готовится к революции в мире дисплеев. Случится это в рамках анонса новеньких IPS Black панелей с частотой обновления 360 Гц.
Произойти знаменательное событие должно ближе к концу 2024 года. Речь идет о 27-дюймовых панелях, которые обещают значительное улучшение качества изображения благодаря удвоенному контрасту до 2000:1 по сравнению с традиционными IPS-экранами.
Кроме того, LG работает над разработкой версии 2.0 этой технологии, целью которой является дальнейшее повышение контрастности панелей, с ожидаемым выпуском в конце 2025 года.
На данный момент в производстве уже есть IPS Black панели с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц, используемые в различных моделях мониторов Dell.
Среди них — 31.5-дюймовые панели с разрешением 6144 x 3456 пикселей, 37.5-дюймовые и 49-дюймовые криволинейные панели с разрешениями 3840 x 1600 и 5120 x 1440 пикселей соответственно.