LG начнет выпускать продвинутые IPS Black матрицы с обновлением 360 Гц уже в 2024 году

Произойти знаменательное событие должно ближе к концу 2024 года. Речь идет о 27-дюймовых панелях, которые обещают значительное улучшение качества изображения благодаря удвоенному контрасту до 2000:1 по сравнению с традиционными IPS-экранами.

Кроме того, LG работает над разработкой версии 2.0 этой технологии, целью которой является дальнейшее повышение контрастности панелей, с ожидаемым выпуском в конце 2025 года.