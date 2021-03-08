Наука и технологии
Сегодня в 09:28
LG оценила свой новый монитор дороже 350 тысяч рублей
И даже сложно сказать, насколько оправдана эта цена
Ещё в рамках январского CES 2021 компания LG представила свой новый OLED-монитор UltraFine OLED Pro 32EP950. Но тогда об устройстве было известно не так много: например, производитель так и не назвал цену новинки. Сейчас же появилась информация, что она будет стоить 4000 евро (354 тыс рублей).
Учитывая, что монитор изначально позиционировался как флагманское решение, «кусачесть» цены была предсказуемой. Но теперь, благодаря данным немецкого источника, стала известна точная стоимость, пишет ITHome.
Напомним, что монитор имеет 4К-разрешение, а его контрастность составляет 1 000 000:1. Также LG заявила об охвате устройством 99% цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Время его отклика 1 мс, имеется USB-C порт. Старт продаж LG UltraFine OLED Pro 32EP950 в Европе ожидается в июле 2021 года.