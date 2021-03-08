LG оценила свой новый монитор дороже 350 тысяч рублей

Ещё в рамках январского CES 2021 компания LG представила свой новый OLED-монитор UltraFine OLED Pro 32EP950. Но тогда об устройстве было известно не так много: например, производитель так и не назвал цену новинки. Сейчас же появилась информация, что она будет стоить 4000 евро (354 тыс рублей).