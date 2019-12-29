Наука и технологии
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LG показала новый шкаф-теплицу для домашнего выращивания зелени
Мечта российских домохозяек
Компания LG разработала новый и достаточно необычный девайс — шкаф-теплицу для выращивания растительности прямо в домашних условиях. По словам представителей бренда, устройство покажут уже в рамках грядущей выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.
По словам разработчиков, новый шкаф от южнокорейской компании сможет контролировать такие показатели как свет, температуру и полив воды. В свою очередь пользователю будет дана возможность заниматься отслеживанием различных показателей, в том числе и роста, растений, используя для этого специальное приложение.
Что интересно, помимо самого шкафа, LG также предлагает купить у нее и фирменные семена, которых для одного шкафа понадобится не более 24 упаковок. Кроме самих растений, в упаковку также положат необходимые для бурного роста удобрения и торф.