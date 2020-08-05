LG показала прозрачные экраны нового поколения

Компания продемонстрировала прототипа OLED-телевизора на 65 дюймов, который способен сворачиваться в свиток. Его же, в свою очередь, можно убрать в подставку для удобства. Также представители LG подготовили гибкий экран на 13 дюймов, который, по задумке, может эксплуатироваться пользователями в качестве планшета или же ноутбука.

Стоит также уделить внимание прозрачным сенсорным экранам. Сами разработчики отметили, что данными панелями могут оснащаться двери шкафов, умные зеркала и окна. Ознакомиться с технологическими разработками южнокорейской компании можно по ролику ниже. На данный момент неизвестно, планирует ли компания производить подобные экраны в ближайшее время в промышленных масштабах.