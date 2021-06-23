LG представила игровой монитор со сверхвысокой частотой обновления

Но главной «изюминкой» девайса стала частота обновления экрана. Она тут — 165 Гц. Благодаря этому, вкупе с низким временем отклика, монитор может считаться отличным выбором для любителей проводить время за видеоиграми.

Что же касательно цены, то за LG 27GP83B-B просят 419 долларов или 30,4 тыс рублей.