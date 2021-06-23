LG представила игровой монитор со сверхвысокой частотой обновления

Наука и технологии
Сегодня в 15:17
LG представила игровой монитор со сверхвысокой частотой обновленияИ очень низким временем отклика
Компания LG анонсировала свою новую геймерскую новинку — игровой монитор серии UltraGear под названием LG 27GP83B-B. Устройство может похвастаться не только высоким разрешением, но и ещё парочкой интересных особенностей.
Но для начала всё же о разрешении — оно составляет 2560×1440 пикселей при диагонали экрана в 27 дюймов. В основу устройства легла панель Nano IPS, способная отображать 1,07 млрд цветов. Guru3D пишет, что описанная типичная яркость монитора — 400 нит, контрастность — 1000:1, а время отклика GtG всего до 1 мс.
Но главной «изюминкой» девайса стала частота обновления экрана. Она тут — 165 Гц. Благодаря этому, вкупе с низким временем отклика, монитор может считаться отличным выбором для любителей проводить время за видеоиграми.
Что же касательно цены, то за LG 27GP83B-B просят 419 долларов или 30,4 тыс рублей.