LG представила хирургический монитор 32HS710S с разрешением 4K

Монитор оснащён IPS-экраном с яркостью до 800 кд/м² и охватом около 95% цветового пространства DCI-P3. Технология оптического склеивания и специальные покрытия защищают изображение от бликов, отражений и отпечатков пальцев, что важно при ярком освещении. Конструкция также обладает степенью защиты IP45 спереди и IP32 сзади, а прочное стекло соответствует классу ударопрочности IK06.

Врачи могут настраивать режимы изображения для каждого источника отдельно, что облегчает работу с данными из разных медицинских систем. Поддерживаются режимы «картинка в картинке» и разделения экрана, а также зеркальное отображение и поворот изображения. Это позволяет одновременно контролировать несколько видеопотоков и использовать монитор в учебных целях.

Важной функцией модели стала система резервного переключения входного сигнала: если основной источник прерывается, монитор автоматически переключается на запасной. Это снижает риск сбоев во время операции.

Вес устройства составляет около 9,2 кг, что позволяет устанавливать его на хирургические кронштейны. Дополнительно предусмотрены горячие клавиши для быстрого выбора настроек.