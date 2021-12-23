Наука и технологии
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LG представила кресло со встроенным изогнутым телевизором

Оба устройства выглядят впечатляюще
В начале следующего года пройдёт долгожданная выставка CES 2022. Но LG, видимо, решила удивить всех чуточку раньше, представив сразу две новинки — Media Chair и Virtual Ride.
LG представила кресло со встроенным изогнутым телевизором

Первое устройство — футуристичное кресло, к которому компания прикрепила изогнутый OLED-телевизор собственного производства. Самое интересное, что девайс располагается на наиболее оптимальном расстоянии для просмотра и перемещается вместе с самим креслом.

Сообщается, что телевизор способен менять ориентацию, т.е. переключаться между «портретным» и «ландшафтным» ориентациями. Для этого достаточно нажать одну-единственную кнопку.

Media Chair

Media Chair

Второй девайс — футуристическая установка Virtual Ride. Она представляет из себя три «склеенных» 55-дюймовых гибких OLED-панели. При этом центральный дисплей наиболее скривлён.

Перед устройством располагается велотренажёр, что делает гаджет отличной альтернативой поездкам на настоящем велосипеде.

Virtual Ride

Virtual Ride

На данный момент нет никакой информации, планирует ли LG запускать хотя бы один из концептов в массовое производство. Возможно, больше подробностей появится в рамках CES 2022.

Источник: Android Authority
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