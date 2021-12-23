LG представила кресло со встроенным изогнутым телевизором

Первое устройство — футуристичное кресло, к которому компания прикрепила изогнутый OLED-телевизор собственного производства. Самое интересное, что девайс располагается на наиболее оптимальном расстоянии для просмотра и перемещается вместе с самим креслом.

Сообщается, что телевизор способен менять ориентацию, т.е. переключаться между «портретным» и «ландшафтным» ориентациями. Для этого достаточно нажать одну-единственную кнопку.