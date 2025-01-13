LG представила свой первый монитор со сгибаемым экраном

Опубликовано 13 января 2025, 08:241 мин.
LG представила свой первый монитор со сгибаемым экраномДа еще и сразу для геймеров
На CES 2015 компания LG представила необычный 45-дюймовый игровой монитор UltraGear 45GX990A, отличительной особенностью которого стала возможность сгибания экрана.
Устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 5120 × 2160 пикселей (5K2K) и соотношением сторон 21:9, обеспечивая более широкое игровое пространство.
Монитор может переходить из плоского состояния в изогнутое с радиусом кривизны 900R, адаптируясь к предпочтениям пользователя.
Среди характеристик: время отклика 0.03 мс, поддержка DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью до 90 Вт.
Функция Dual-Mode позволяет легко переключаться между различными разрешениями и частотами обновления.
Ожидается, что подробности о цене и дате выпуска будут объявлены позже в 2025 году. Более точных сроков LG пока не озвучила.