LG представила свой первый монитор со сгибаемым экраном

Устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 5120 × 2160 пикселей (5K2K) и соотношением сторон 21:9, обеспечивая более широкое игровое пространство.

Монитор может переходить из плоского состояния в изогнутое с радиусом кривизны 900R, адаптируясь к предпочтениям пользователя.

Среди характеристик: время отклика 0.03 мс, поддержка DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью до 90 Вт.

Функция Dual-Mode позволяет легко переключаться между различными разрешениями и частотами обновления.

Ожидается, что подробности о цене и дате выпуска будут объявлены позже в 2025 году. Более точных сроков LG пока не озвучила.