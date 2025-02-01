LG представит концепцию «умного дома на колесах» на CES 2025

MX-платформа использует модульную систему и искусственный интеллект (ИИ), чтобы трансформировать салон автомобиля в многофункциональное пространство. Задняя часть салона может быть адаптирована под различные функции: от рабочего пространства и бизнес-лаунджа до зоны отдыха или студии для создателей. Такой подход позволяет создать условия для каждого владельца автомобиля, учитывая его предпочтения и образ жизни.

Платформа MX имеет два отсека: передний для водителя и задний, который можно настроить в соответствии с нуждами пользователя. В этом пространстве можно интегрировать различные устройства и технологии для повышения комфорта и удобства. Платформа будет доступна в рамках подписки на серви.

С помощью системы LG ThinQ ON пользователи смогут настроить условия в автомобиле, управлять своим расписанием, заказывать еду или бронировать отели, прямо не выходя из салона.