LG распродает бытовую технику со скидками в честь дня знаний

Так, сэкономить 4 860 рублей можно на покупке холодильника LG с технологией DoorCooling+.

На 7 000 дешевле, в свою очередь, продается узкая стиральная машина LG. В обычное время ее продают за 36 990 рублей, а сейчас — за 29 990.

В то же время, на 12 тысяч дешевле исходной цены продаётся 55-дюймовый NanoCell телевизор. Его стоимость упала с 99 990 рублей до 87 990.

Также в акции можно встретить мониторы, пылесосы и микроволновые печи компании.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке.