LG распродает бытовую технику со скидками в честь дня знаний

Наука и технологии
Сегодня в 16:27
LG распродает бытовую технику со скидками в честь дня знанийТелевизоры, холодильники, стиральные машины и не только
В онлайн-магазине южнокорейского бренда LG стартовала приуроченная ко дню знаний распродажа. Со скидками продаются холодильники, телевизоры, стиральные машины и прочая бытовая техника компании.
Так, сэкономить 4 860 рублей можно на покупке холодильника LG с технологией DoorCooling+.
На 7 000 дешевле, в свою очередь, продается узкая стиральная машина LG. В обычное время ее продают за 36 990 рублей, а сейчас — за 29 990.
В то же время, на 12 тысяч дешевле исходной цены продаётся 55-дюймовый NanoCell телевизор. Его стоимость упала с 99 990 рублей до 87 990.
Также в акции можно встретить мониторы, пылесосы и микроволновые печи компании.
Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке.