Наука и технологии
Сегодня 10:07
LG распродает технику со скидками до 25 тысяч рублей в честь Нового года
Холодильники, пылесосы, микроволновые печи и другие устройства
В официальном онлайн-магазине южнокорейской компании LG стартовала новогодняя распродажа со скидками до 25 тысяч рублей. В ней представлена фирменная техника производителя, в числе которой холодильники, стиральные машины и прочие устройства.
Сэкономить 17 тысяч можно на покупке холодильника LG Side-by-Side с инверторным линейным компрессором GC-B247SMDC. Его объем составляет 626 литров.
А за 22 990 рублей вместо прежних 27 990 рублей можно ухватить узкую стиральную машину с функцией пара. Речь о модели STEAM F12M7WDS0.
На 20 тысяч дешевле, в свою очередь, можно купить 65-дюймовый NanoCell 8K телевизор.
Также со скидками предлагаются микроволновые печи, пылесосы и мониторы. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в новогодней распродаже, можно по этой ссылке.