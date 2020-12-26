LG распродает технику со скидками до 25 тысяч рублей в честь Нового года

Сэкономить 17 тысяч можно на покупке холодильника LG Side-by-Side с инверторным линейным компрессором GC-B247SMDC. Его объем составляет 626 литров.

А за 22 990 рублей вместо прежних 27 990 рублей можно ухватить узкую стиральную машину с функцией пара. Речь о модели STEAM F12M7WDS0.

На 20 тысяч дешевле, в свою очередь, можно купить 65-дюймовый NanoCell 8K телевизор.

Также со скидками предлагаются микроволновые печи, пылесосы и мониторы. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в новогодней распродаже, можно по этой ссылке.