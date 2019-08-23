LG расширяет завод по выпуску электроники и бытовой техники в Московской области

Компания LG Electronics объявила о завершении строительства нового корпуса завод по выпуску электроники и бытовой техники в Московской области.

Церемония завершения строительства нового производственно-складского корпуса на территории завода LG Electronics в Рузе состоялась 23 августа 2019 года. Площадь нового корпуса составляет 25 тысяч кв. метров. Объем инвестиций в проект составил свыше 1,8 млрд рублей.

В настоящий момент завод LG, расположенный в Рузском городском округе Московской области, является одним из самых крупных в Европе по производству бытовой техники и электроники с общей численностью работающих на предприятии более 1250 человек.

Продукция завода поставляется на рынки России, стран ближнего зарубежья и Восточной Европы. Строительство завода началось в апреле 2005 года, а в сентябре 2006 года комплекс начал успешно функционировать.

На начальном этапе новый корпус будет предназначен для размещения сервисного центра, а также для хранения готовой продукции и комплектующих для производства компании. Впоследствии здание может быть переоснащено для размещения дополнительных производственных линий.