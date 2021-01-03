Наука и технологии
Сегодня 16:20
LG разработала гибкий экран, способный выводить звуки
Его кадровая частота составляет 120 Гц
Судя по всему, LG решила продемонстрировать все свои новинки не дожидаясь технологической выставки CES 2021. Так, нескольким ранее мы писали о том, что южнокорейская компания анонсировала прозрачный телевизор. Сейчас же выяснилось, что помимо него компания также разработала гибкий экран на 48 дюймов, способный выводить звуки.
Отличается новинка от своего прошлогоднего предшественника тем, что способна изгибаться, обеспечивая радиус кривизны 1000R, что может быть удобно во время игр. В любой момент дисплей можно сделать прямым, не лишаясь при этом функциональности.
Также особенностью нового экрана LG является поддержка технологии Crystal Sound OLED, благодаря чему панель становится источником звуков. Время отклика новинки соответствует 0,1 мс, тогда как кадровая частота составляет 120 Гц.