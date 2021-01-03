LG разработала гибкий экран, способный выводить звуки

Отличается новинка от своего прошлогоднего предшественника тем, что способна изгибаться, обеспечивая радиус кривизны 1000R, что может быть удобно во время игр. В любой момент дисплей можно сделать прямым, не лишаясь при этом функциональности.

Также особенностью нового экрана LG является поддержка технологии Crystal Sound OLED, благодаря чему панель становится источником звуков. Время отклика новинки соответствует 0,1 мс, тогда как кадровая частота составляет 120 Гц.