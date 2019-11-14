LG разработала "умные" аксессуары для женщин
Информация о новых разработках стала известна благодаря патентам, которая компания зарегистрировала в корейском ведомстве интеллектуальной собственности. В одном из патентов идет речь о двух “умных” часах, внешний вид которых заметно отличается от всех аналогичных устройств на рынке.
В следующем патенте указана разработка “умной” подвески, лицевая сторона которой оснащена кристаллами Swarovski. Что касается технической составляющей, то данная подвеска способная снимать электрокардиограмму, измерять частоту сердечных сокращений, а также анализировать уровень сахара в крови.
Также в патенте описывается цепочка, которая оснащена камерой. Так, данный аксессуар соединяется со смартфоном, благодаря чему можно фотографировать или более того, транслировать все происходящее вокруг во время носки гаджета.
В патенте также указана еще одна цепочка, которая в разобранном виде представляет собой наушники, похожие на аксессуары. Кроме того LG разработала и беспроводную гарнитуру, оснащенную кристаллами Swarovski, которая крепится на ухо.