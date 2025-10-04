LG спрогнозировала рекордную прибыль благодаря заказам на дисплеи iPhone 17

Прогнозируемая операционная прибыль LG за третий квартал 2025 года составит около 448 миллиардов вон, или 332,4 миллиона долларов при выручке 6,87 триллиона вон (5,1 миллиарда долларов). Увеличение заказов напрямую связано с высоким спросом на iPhone 17, который получил обновления при сохранении прежней цены.

Ожидается, что в 2026 году LG сможет заработать около 1 триллиона вон, что эквивалентно 741,9 миллиона долларов, если спрос на iPhone 17 останется стабильным.