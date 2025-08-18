LG уменьшила вред от кондиционеров для планеты: меньше пластика, меньше выбросов

LG уменьшила вред от кондиционеров для планеты: меньше пластика, меньше выбросовКомпания внедрила новый материал
© LG
Международная организация TÜV Rheinland подтвердила, что новые изменения позволили уменьшить углеродный след одного устройства до 14,85 кг CO₂-эквивалента. В компании подчеркнули, что такого результата удалось добиться не только благодаря изменению технологии, но и за счет перехода от акрилонитрилбутадиенстирола к полипропилену, который имеет меньший углеродный след.
LG также использует метод вспенивания при литье под давлением, когда газообразный азот впрыскивается в форму и образует пузырьки внутри материала. Это позволило сократить расход пластика примерно на 900 граммов для каждой единицы продукции. По оценкам компании, ежегодное снижение потребления пластика составит около 270 тонн, а ежегодное сокращение выбросов углерода — более 4400 тонн.
Технология уже применяется с июня этого года при производстве кассетных кондиционеров 4-поточного типа и, как ожидается, постепенно начнет использоваться в других моделях для жилых и коммерческих помещений.
LG придерживается стратегии углеродной нейтральности и планирует сократить объем эмиссии парниковых газов на 54,6 процента к 2030 году по сравнению с уровнем 2017 года. Для этого компания использует высокоэффективное оборудование, возобновляемые источники энергии и свою технологию Core Tech.