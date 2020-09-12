LG выпустила 8K-телевизоры с поддержкой новых видеокарт Nvidia

Известно, что работает новинка на базе процессора α (Alpha) 9 Gen 3, благодаря чему и обеспечивается поддержка разрешения 8К с элементами искусственного интеллекта. ”Геймеры будут в восторге от возможностей этих телевизоров, играя в новейшие компьютерные игры в разрешении 8K. Они смогут по достоинству оценить потрясающий реализм, созданный на базе трассировки лучей, и передовые возможности искусственного интеллекта, благодаря графическим процессорам GeForce RTX 3090”, - поделился вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в Nvidia Мэтт Уэбблинг.

Новые телевизоры оснащены опцией акустической настройки с применением искусственного интеллекта, обеспечивая анализирование акустической обстановки, что в конечном итоге положительно сказывается на точности передачи звука. Также отметим наличие функции LG ThinQ, позволяющей управлять телевизором с помощью голоса.