LG займется продажей техники Apple в своих магазинах

Так, пользователи смогут в более чем 400 магазинах LG Best Shop в Южной Корее приобрести смартфоны, планшеты, “умные” часы и прочие устройства Apple. LG, в свою очередь, таким образом получит дополнительный приток покупателей, а также оборот средств.

Отмечается, что в магазинах LG для устройств Apple будут определены специальных уголки, а продавать гаджеты в основном будут специалисты Apple, а не LG. На данный момент неизвестно, будет ли LG продавать компьютеры Mac, поскольку свои ноутбуки южнокорейская компания не отменяла, а значит, в данном случае, это прямая конкуренция.