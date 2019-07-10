LG заменит окна в российском транспорте на AMOLED-дисплеи

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и компания LG Electronics представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» инновационное стекло с прозрачной OLED-матрицей.

Такое «окно-дисплей» может заменить остекление в поездах, на вокзалах и в других общественных заведениях. Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей.

По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В «окнах-мониторах» используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую ‒ посредством сенсорной поверхности. В первую очередь технологию планируется применить на железнодорожном транспорте.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла.