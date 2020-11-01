Наука и технологии
Сегодня 13:03
LG запустил распродажу техники в честь "Черной пятницы"
Скидки до 30%
Несмотря на то, что “Черная пятница” в этом году состоится в конце ноября, южнокорейская компания LG устроила распродажу в ее честь уже сейчас.
В распродаже можно встретить фирменную технику производителя, в числе которой телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и прочие товары. Размер максимальной скидки достигает 30%.
Так, пылесос LG с простым контейнером Simple Bin VC53001ENTC можно приобрести за 5 990 рублей вместо прежних 8 490 рублей.
А за 8 990 рублей можно приобрести микроволновую печь LG с грилем MB63R35GIH. Напомним, что в обычное время ее продают за 13 990 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, доступных со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.