LG запустил распродажу техники в честь "Черной пятницы"

В распродаже можно встретить фирменную технику производителя, в числе которой телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и прочие товары. Размер максимальной скидки достигает 30%.

Так, пылесос LG с простым контейнером Simple Bin VC53001ENTC можно приобрести за 5 990 рублей вместо прежних 8 490 рублей.

А за 8 990 рублей можно приобрести микроволновую печь LG с грилем MB63R35GIH. Напомним, что в обычное время ее продают за 13 990 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, доступных со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.