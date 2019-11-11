LG засудила владельцев Alcatel за патенты на 4G-связь

Так, по мнению южнокорейского производителя электроники, ее китайский конкурент без разрешения воспользовался сразу тремя основными патентами LG в области LTE-технологии при производстве собственных смартфонов. Иск же был подан в суды на территории Германии, в городах Мангейм и Дюссельдорф. Что интересно, LG начала отправлять предупреждения в TCL еще в далеком 2016 году и с тех пор неоднократно инициировала запросы по заключению лицензионного соглашения на использование ее патентов, но китайская сторона отказалась от предложения корейцев.

Напомним, что чуть ранее LG уже имела спор о патентах LTE с американским производителем мобильных телефонов BLU. Также корейский производитель электроники прямо сейчас судится с французским производителем смартфонов Wiko в связи с точной такой же проблемой.