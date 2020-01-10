Наука и технологии
Сегодня 13:01
LG заявила о намерении вернуть свои позиции на рынке смартфонов
Будем надеяться на благоприятный для компании исход
Последние несколько лет LG испытывает огромные проблемы на рынке смартфонов. Если раньше компания могла похвастаться заметной популярностью, сотрудничеством с Google при разработке смартфонов линейки Nexus и Pixel, то сейчас южнокорейский гигант пропал с радаров, появляясь в новостных сводках лишь в связи с очередной неудачей. Но, судя по всему, глава компании решил исправить сложившуюся ситуацию.
”Мобильный бизнес LG Electronics будет прибыльным к 2021 году. Я могу сказать, что мы сможем добиться этого, поскольку LG Electronics будет расширять мобильную линейку и стабильно выпускать новые модели с определенными вау-факторами, чтобы привлечь потребителей”, — рассказал генеральный директор компании Квон Бонг-Сок в рамках выступления на пресс-конференции на CES 2020.
При этом он не рассказал, о каких именно “вау-факторах” идет речь, но судя по тому, насколько решительно он был настроен во время своего выступления, вполне вероятно, что LG будет чем нас удивить в самое ближайшее время.