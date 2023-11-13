Лица людей, созданные ИИ, оказались реалистичнее настоящих

В экспериментах с участием жителей США выяснилось, что лица, созданные ИИ, чаще воспринимаются как настоящие, чем фотографии реальных людей.

Это открытие вызывает беспокойство среди экспертов, поскольку «гиперреалистичные» изображения могут способствовать распространению дезинформации и краже личности в интернете, создавая убедительные профили несуществующих людей.

В исследовании сравнивались пять лиц, созданных ИИ, и пять лиц настоящих людей. Участники эксперимента должны были определить, какие из них настоящие.

Интересно, что белые лица, созданные ИИ, чаще воспринимались как настоящие, чем фотографии реальных людей. Это явление «гиперреализма» связано с такими воспринимаемыми качествами лиц, как пропорции, знакомство и запоминаемость.

Однако учёные предупреждают, что технологии ИИ развиваются настолько быстро, что скоро различия между лицами, созданными ИИ, и настоящими людьми полностью исчезнут.