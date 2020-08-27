Личные данные 55 тысяч россиян, закупающихся в Китае, утекли в сеть

Судя по всему, в сеть были слиты данные пользователей одной из торговых площадок, специализирующейся на доставке товаров из Китая. При этом прямо сейчас всю базу можно найти и скачать совершенно бесплатно — достаточно лишь посетить специализирующиеся на подобном ресурсы.

В числе данных, которые включены в утекшую базу, значатся первые и последние цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, а также данные о владельце, такие как его фамилия, номер телефона, адрес электронной почты и адрес его проживания. С одной стороны, всех этих данных недостаточно, чтобы получить доступ к счету пострадавших, но с другой — ими можно воспользоваться в прочих корыстных целях.