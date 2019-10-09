Личные данные пользователей Twitter слили в открытый доступ

По имеющимся данным, утекли данные, использовавшиеся соцсетью для двухфакторной аутентификации пользователей, то есть в руки третьих лиц попали данные, призванные обезопасить Twitter-аккаунты. В компании уже заявили, что воспользовались подобными данными по ошибке, для удобства рекламодателей. На данный момент масштабы случившегося неизвестны.

”Нам очень жаль, что это произошло, и мы предпринимаем меры, чтобы такое не повторилось”, — обратился официальный представитель Twitter к пользователям соцсети.