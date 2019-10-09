Наука и технологии
Сегодня 19:42
Личные данные пользователей Twitter слили в открытый доступ
Масштаб случившегося неизвестен
В официальном блоге Twitter появилась запись, в которой говорится о том, что персональные данные огромного числа пользователей соцсети “по ошибке” попали в руки рекламодателей. На деле же ситуация такова: компания умудрилась допустить полноценную утечку телефонных номеров и электронных адресов своих пользователей.
По имеющимся данным, утекли данные, использовавшиеся соцсетью для двухфакторной аутентификации пользователей, то есть в руки третьих лиц попали данные, призванные обезопасить Twitter-аккаунты. В компании уже заявили, что воспользовались подобными данными по ошибке, для удобства рекламодателей. На данный момент масштабы случившегося неизвестны.
”Нам очень жаль, что это произошло, и мы предпринимаем меры, чтобы такое не повторилось”, — обратился официальный представитель Twitter к пользователям соцсети.
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